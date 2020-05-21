Бумага для копировально-множительной техники матовая для лазерной печати Color Copy А4 160Г/М² 250ЛИСТ 65186

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники матовая для лазерной печати Color Copy А4 160Г/М² 250ЛИСТ 65186- Бумага для аппаратов и приборов