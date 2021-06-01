Рюкзак облегченный туристический BASK LIGHT 55 XL 55Л серый 0,9КГ Россия с увеличенной длиной спины; пояс, верхний клапан и внутренний коврик-съемные; термоформованная вентилируемая спина; анатомическая конструкция плечевых лямок

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак облегченный туристический BASK LIGHT 55 XL 55Л серый 0,9КГ Россия с увеличенной длиной спины; пояс, верхний клапан и внутренний коврик-съемные; термоформованная вентилируемая спина; анатомическая конструкция плечевых лямок- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона