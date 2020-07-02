Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки / Провод заземляющий ЕАКТ 1675-СЕЕ01 арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для трехжильного кабеля с медным ленточным экраном, брониров., на напряжение 10КВ, сеч.жилы 35-120ММ КВ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод заземляющий ЕАКТ 1675-СЕЕ01 арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для трехжильного кабеля с медным ленточным экраном, брониров., на напряжение 10КВ, сеч.жилы 35-120ММ КВ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод заземляющий ЕАКТ 1675-СЕЕ01 арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для трехжильного кабеля с медным ленточным экраном, брониров., на напряжение 10КВ, сеч.жилы 35-120ММ КВ- Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки
    19
    Провод заземляющий ЕАКТ 1675-СЕЕ01 арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для трехжильного кабеля с медным ленточным экраном, брониров., на напряжение 10КВ, сеч.жилы 35-120ММ КВ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1406,99
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1238,26
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1485,92
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1485,92c НДС
    • ООО "ЭТК-ПЕРМЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1172,49
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1406,99
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1406,99c НДС
    • ООО "ПРОМИНВЕСТЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Кабель монтажный ККЗ МК ВЭмВнг(А)-LS-УФ 3зх0.75м i ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 3 0.75ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Кабель монтажный ККЗ МК ВЭВнг(А)-LS 13х2х1.5м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 13х2 1.5ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Провод силовой ПуВ 1х70 желто-зеленый
    Провода силовые для электрических установок
    от 55000
    В корзину
    Кабель КГхл 3х10+1х6
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Кабель монтажный ККЗ МК ВЭмВнг(А)-LS 2х2х1.5 ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 2х2 1.5ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Кабель монтажный ККЗ МК ВЭалВнг(А)-LS(г) 8зх2х4 ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 8х2 4ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Кабель монтажный МЕТРОЛАН-В-Эмвзнг(А)-ХЛ 1х2х1.0 л 660В
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Кабель монтажный ККЗ МК ВЭалВнг(А)-LS 21зх2х0.50 ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 21х2 0.5ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Кабель монтажный ККЗ МК ВЭмКВнг(А)-ХЛ 6х0.75м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 6 0.75ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Провод силовой алюминий СИП-2 3х50+1х54.6 1000В
    Провода силовые для электрических установок
    Не указана
    В корзину
    Кабель монтажный ККЗ МК ВКВнг(А)-LS(г) 6х2х1.0м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 6х2 1ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Кабель монтажный ККЗ МК ВВнг(А) 1х2х0.50м ТУ 16.К03-54-2011 Иркутсккабель АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" 1х2 0.5ММ2
    Кабели монтажные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить