Провод заземляющий ЕАКТ 1675-СЕЕ01 арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для трехжильного кабеля с медным ленточным экраном, брониров., на напряжение 10КВ, сеч.жилы 35-120ММ КВ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод заземляющий ЕАКТ 1675-СЕЕ01 арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для трехжильного кабеля с медным ленточным экраном, брониров., на напряжение 10КВ, сеч.жилы 35-120ММ КВ- Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки