Провод (кабель) контрольный Каталог "ССД2 011", код каталога 120914-00085 2М 2/4 4-полюсный, со штекеромLSA-PLUS и с 4 штекерами типа «банан» на другом конце

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод (кабель) контрольный Каталог "ССД2 011", код каталога 120914-00085 2М 2/4 4-полюсный, со штекеромLSA-PLUS и с 4 штекерами типа «банан» на другом конце- Провода и кабели связи полевые