Бинт гипсовый 3Мx10СМ ООО Спецдеталь ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2015 Россия
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый Safix E 2Мx6СМ 3327000 2ШТ Paul Hartmann AG
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый Meridian 3Мx15СМ 1ШТ
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый Meridian 3Мx20СМ 1ШТ
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый 3Мx20СМ 1ШТ ООО Спецдеталь Россия
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый 3Мx15СМ 1ШТ ООО Спецдеталь Россия
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый Safix plus 332740 2ШТ Hartmann-Rico A.S 3Мx8СМ
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый Safix plus 332742 2ШТ Hartmann-Rico A.S 3Мx12СМ
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый Safix E 332713 2ШТ Hartmann-Rico A.S 3Мx14СМ
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый Safix E 332712 2ШТ Hartmann-Rico A.S 3Мx12СМ
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый 3Мx15СМ
Бинты гипсовые медицинские
Не указана
Бинт гипсовый Safix E 332711 2ШТ Пауль Хартманн АГ 3Мx10СМ
Бинты гипсовые медицинские
Не указана