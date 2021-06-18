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    Главная / Торговый портал / Кабели связи станционные и распределительные / Кабель связи телефонный полиэтилен ТППэпБГ медь ГОСТ 31943
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель связи телефонный полиэтилен ТППэпБГ медь ГОСТ 31943

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи телефонный полиэтилен ТППэпБГ медь ГОСТ 31943- Кабели связи станционные и распределительные
    14
    Кабель связи телефонный полиэтилен ТППэпБГ медь ГОСТ 31943

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    Цена
    от 60
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    Поставщики
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      312,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      375
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      375c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      261,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      313,27
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      313,27c НДС
    • ООО "ИНФОСФЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      261
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      313,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      313,2c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      231,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      277,56
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      277,56c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      187,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      225
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      225c НДС
    • ООО "ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      185
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      222
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      30х2х0,5 мм, телефонный, изоляция - полиэтилен, экран - алюминиевая лента, броня из 2-х стальных лент
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      222c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      156,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      187,56
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      187,56c НДС
    • ООО "ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      137
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      164,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      20х2х0,5 мм, телефонный, изоляция - полиэтилен, экран - алюминиевая лента, броня из 2-х стальных лент
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      164,4c НДС
    • ООО "АБС-Инжиниринг"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      130
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      156
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      156c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      144
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      144c НДС
    • ООО "ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      94
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      112,8
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      10х2х0,5 мм, телефонный, изоляция - полиэтилен, экран - алюминиевая лента, броня из 2-х стальных лент
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      112,8c НДС
    • ООО "ИНФОСФЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      109,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      109,2c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      102
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      102c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      78,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      93,9
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      93,9c НДС
    • ООО "ИНФОСФЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      77
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      92,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      92,4c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      73,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      88,51
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      88,51c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      60c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "БАЗИС-УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "УРАЛЭНЕРГО-ПЕРМЬ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана

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