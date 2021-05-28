Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные / Кабель интерфейсный PROCONNECT HDMI вилка-HDMI вилка 5М 17-6206-6
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель интерфейсный PROCONNECT HDMI вилка-HDMI вилка 5М 17-6206-6

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель интерфейсный PROCONNECT HDMI вилка-HDMI вилка 5М 17-6206-6- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    8
    Кабель интерфейсный PROCONNECT HDMI вилка-HDMI вилка 5М 17-6206-6

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 399
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • ООО "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      506,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      608
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      608c НДС
    • ООО "ШИХОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      600
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      600c НДС
    • ООО "КД "ЛОТУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      461,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      554
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      554c НДС
    • ООО "КАНЦОПТТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      429,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      515
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      515c НДС
    • ООО ТК "Канц-Мастер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      352,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      423
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      423c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      332,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      399
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      399c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Кабель интерфейсный 1.5М gbo155
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Кабель интерфейсный Cablexpert CC-HDMI4L-10 HDMI19M-HDMI19M ver2.0 3М черный
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 246
    В корзину
    Бокс кабельный междугородний БММ1-1 10 пар ПН-10
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 5335,5
    В корзину
    Кабель интерфейсный HDMI(m)-HDMI(m) ver 2.0 2М черный
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 687,52
    В корзину
    Шнур оптический соединительный SM 9/125 ST/UPC-ST/UPC duplex 1.5М ТУ 5296-059-27564371-2011 ШОС
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 175,38
    В корзину
    Шнур оптический соединительный SM 9/125 ST/UPC-SC/UPC duplex 0.9ММ 1.5М ТУ 5296-059-27564371-2011 ШОС
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 199
    В корзину
    Кабель судовой КМПВЭ 4х1.5 500В 750В -50...+65ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 16-705.169-80
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Кабель интерфейсный Cisco CAB-SPWR-30CM 0.3М
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Кабель интерфейсный Cisco CAB-C19-CBN
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 1792
    В корзину
    Кабель интерфейсный DEXP HDMI 2.1 m/HDMI 2.1 m 3М
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 1050
    В корзину
    Кабель интерфейсный Cablexpert DisplayPort m - DVI m 18М CC-DPM-DVIM-6
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    от 978
    В корзину
    Кабель интерфейсный симметричный RS-485 КПМСЭПГмнг(А)-FRHF 2х2х0.75 ок
    Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить