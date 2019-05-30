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    Главная / Торговый портал / Бинты эластичные медицинские / Бинт эластичный Rolta-soft 3Мx10СМ 932045 Paul Hartmann AG 6ШТ из синтетической ваты особо мягкий нестерильный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бинт эластичный Rolta-soft 3Мx10СМ 932045 Paul Hartmann AG 6ШТ из синтетической ваты особо мягкий нестерильный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бинт эластичный Rolta-soft 3Мx10СМ 932045 Paul Hartmann AG 6ШТ из синтетической ваты особо мягкий нестерильный- Бинты эластичные медицинские
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    Бинт эластичный Rolta-soft 3Мx10СМ 932045 Paul Hartmann AG 6ШТ из синтетической ваты особо мягкий нестерильный

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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН"
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      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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