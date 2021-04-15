Характеристики

Фиксирующий бинт, не требует завязывания: для его закрепления достаточно просто прижать один конец бинта к другому. Такой эффект достигается благодаря крепированной структуре ткани и микроточечной пропитке гипоаллергенным клеем. Бинт не содержит латекс! Идеально подходит для фиксации повязок на сутставах - он не сползает, не сковывает движения. Пеха-хафт экономичен в использовании: достаточно 1,5-2 оборотов бинта для надежной фиксации на длительный срок. При этом бинт не приклеивается к коже, волосам или одежде; не раздражает кожу. Состав: вискоза, хлопок, полиамид; пропитка без латекса. Длина бинтов указана в растянутом состоянии.