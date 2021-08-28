Провод силовой монтажный повышенной гибкости медь ПВХ-пластикат ПуГВнг(А)-LS 1х0.75 -50...+65ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3500-022-59680332-2011 1 0.75ММ2 пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, без оболочки, УХЛ2, D24ММ
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Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Характеристики
Провод установочный, медный, с жилами повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, без оболочки, УХЛ2, Т окр. среды -50...+65 С, D=2,4 мм (ТУ 3500-022-59680332-2011 (ГАЗПРОМСЕРТ №ГО00.RU.1135.Н00121 с 25.03.2014 по 27.02.2017)