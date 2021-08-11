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    Главная / Торговый портал / Бинты гипсовые медицинские / Бинт гипсовый 3Мx20СМ 1ШТ ООО Спецдеталь Россия
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    Бинт гипсовый 3Мx20СМ 1ШТ ООО Спецдеталь Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бинт гипсовый 3Мx20СМ 1ШТ ООО Спецдеталь Россия- Бинты гипсовые медицинские
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    Бинт гипсовый 3Мx20СМ 1ШТ ООО Спецдеталь Россия

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    Поставщики
    • ООО "ФАРМАТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ТЕХНОМЕД ВОЛГА-ЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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