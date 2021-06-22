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    Главная / Торговый портал / Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки / Перфоратор электрический АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" П6-1200Э "Professional" 1200ВТ 0-950ОБ/МИН 6,5ДЖ 4.9КГ 380х100х260ММ ИДФР298417005 Россия
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    Перфоратор электрический АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" П6-1200Э "Professional" 1200ВТ 0-950ОБ/МИН 6,5ДЖ 4.9КГ 380х100х260ММ ИДФР298417005 Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перфоратор электрический АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" П6-1200Э "Professional" 1200ВТ 0-950ОБ/МИН 6,5ДЖ 4.9КГ 380х100х260ММ ИДФР298417005 Россия- Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки
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    Перфоратор электрический АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" П6-1200Э "Professional" 1200ВТ 0-950ОБ/МИН 6,5ДЖ 4.9КГ 380х100х260ММ ИДФР298417005 Россия

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      Производство бытовых электрических приборов
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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