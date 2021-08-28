Провод силовой для радиоустановок медь с резиновой изоляцией в резиновой хладостойкой оболочке РПШМ 7х1.5 380В ТУ 16.К18-001-88 7 1.5ММ2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой для радиоустановок медь с резиновой изоляцией в резиновой хладостойкой оболочке РПШМ 7х1.5 380В ТУ 16.К18-001-88 7 1.5ММ2- Провода силовые для электрических установок