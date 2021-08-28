Характеристики

Количество жил: 1 Сечение жилы, мм2: 6 Марка: ПугВ Напряжение, В: 450/750 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: Без оболочки Материал жилы: Медь Температура эксплуатации: от -50 до +65 Температура монтажа: до -15 С Сфера применения: для стационарной и нестационарной прокладки Расцветка провода: желто-зеленый Гарантийный срок, мес: 36 Конструкция жилы: гибкая многопроволочная Форма жилы: круглая Наличие защитного покрова: нет Наличие экрана: нет Минимальный радиус изгиба: 10 наружных