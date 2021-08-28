Провод силовой медь круглый резина ЭПР/ EPR РПШ 7х2.5 многопроволочный черный ГОСТ 31947-2012 7 2.5ММ2
Провода силовые для электрических установок
от 192,9₽
Провод силовой медь круглый ПВХ-пластикат ПуГНП 2х2.5 многопроволочный 250В -15...+50ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3520-005-50951092-2005 2 2.5ММ2
Провода силовые для электрических установок
Не указана
Провод силовой гибкий ПуГВ 1х16 желто-зеленый ТУ 16-705.501-2010 ОАО "Электрокабель"
Провода силовые для электрических установок
от 146,4₽
Провод силовой гибкий медь резина ПВЭп-М 1х16 многопроволочный
Провода силовые для электрических установок
от 243,94₽
Провод силовой гибкий медь круглый ПВХ-пластикат ПВ3 1х1.5 многопроволочный желто-зеленый 1 1.5ММ2
Провода силовые для электрических установок
от 11,7₽
Провод силовой гибкий медь круглый ПВХ-пластикат ПВ3 1х1.5 многопроволочный 450/750В желто-зеленый -50...+70ГРАД ЦЕЛЬС 1 1.5ММ2
Провода силовые для электрических установок
от 11,7₽
Провод силовой для радиоустановок медь с резиновой изоляцией в резиновой хладостойкой оболочке РПШМ 14х1.5 380В ТУ 16.К18-001-88 14 1.5ММ2
Провода силовые для электрических установок
Не указана
Провод силовой гибкий медь резина ПВЭп-М 1х10 многопроволочный
Провода силовые для электрических установок
от 151,54₽
Провод силовой алюминий СИП-4 4х25 1000В Nexans 4 25ММ2
Провода силовые для электрических установок
Не указана
Провод силовой медный ПуГВ 1х1.5 450/750В ГОСТ 31947-2012
Провода силовые для электрических установок
от 23607,6₽
Провод силовой монтажный повышенной гибкости медь ПВХ-пластикат ПуГВнг(А)-LS 1х0.75 -50...+65ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3500-022-59680332-2011 1 0.75ММ2 пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, без оболочки, УХЛ2, D24ММ
Провода силовые для электрических установок
от 20,06₽
Провод силовой ПВ3 1х2.5 1 2.5ММ2
Провода силовые для электрических установок
от 13,28₽