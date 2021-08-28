Характеристики

установоч. гибкий провод с 2 мед. жил. сеч. 1,5 кв.мм. С изол. из ПВХ, с внеш. оболочкой из ПВХ с заполнением, бел. цвета.Рекомендован к прим. в усл-х от -50С до +65С.