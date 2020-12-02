Панель управления в сборе CD644-67920 LJ M525/M525c/M725/ CLJ M575/M575c/ M775

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Панель управления в сборе CD644-67920 LJ M525/M525c/M725/ CLJ M575/M575c/ M775- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства