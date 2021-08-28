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    Главная / Торговый портал / Провода силовые для электрических установок / Провод силовой ПВС 3х1.5 380В 3 1.5ММ2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод силовой ПВС 3х1.5 380В 3 1.5ММ2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой ПВС 3х1.5 380В 3 1.5ММ2- Провода силовые для электрических установок
    8
    Провод силовой ПВС 3х1.5 380В 3 1.5ММ2

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    Цена
    от 28556
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    Поставщики
    • ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24200
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28556
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Километр
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28556c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      127,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      м
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • ООО "ТД "ТСК-групп"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      127,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      м
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • НОВИКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      147
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      147
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      147c НДС
    • ООО "ПКФ ЦВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60,20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      72,25
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      72,25c НДС
    • НОВИКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      69
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      69
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Адыгея (Адыгея), Ростовская область, Краснодарский край, Чеченская Республика*, Московская область, Республика Дагестан, Ставропольский край, Республика Крым
      Подробнее
      69c НДС
    • ООО "ЮГ СПЕЦСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      56,39
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      66,55
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      ПВС 3х1,5 цена за м.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      66,55c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Предназначается для соединенияразличных электробытовых приборов и электрических инструментов с сетью напряжением до 380 В. Кратность заказа - упаковка 100 метров.
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      60c НДС
    • ООО "КАРТЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      59
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      59
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      59c НДС
    • ООО "ВЕЛЕС-ЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      52,5c НДС
    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43,46
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52,16
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      52,16c НДС
    • ООО "АСТРУМ СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      51,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      51,5c НДС
    • ООО "ЮТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      49,56
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Провод ПВС 3х1,5 до 380В Производитель РЭК Единица измерения М.
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      49,56c НДС
    • ООО "КСИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      41,77
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      49,3
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      49,3c НДС
    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      41,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      49
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      49c НДС
    • ООО Промкабель-М
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40,65
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      47,97
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Провод ПВС 3х1,5
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47,97c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47,4c НДС
    • ООО "САГР-Строй"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      44,75
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      44,75c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44,4c НДС
    • ООО "КРАСОЧНЫЙ МИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36,36
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      42,91
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42,91c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35,59
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      42
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42c НДС
    • ООО "МАКСИМА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34,2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      41,04
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      41,04c НДС
    • ООО "ТПК "Аврора"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      38
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      38c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31,80
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      37,53
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Нижегородская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ярославская область, Белгородская область, Новгородская область, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      37,53c НДС
    • ООО "ВентСтройАльянс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31,80
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      37,53
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37,53c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37,2c НДС
    • ООО "Паритет"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      35,32
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      35,32c НДС
    • ООО "ЭКО СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34,13
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      34,13
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      34,13c НДС
    • ООО "НИМЕЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      31,9
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Предназначается для соединенияразличных электробытовых приборов и электрических инструментов с сетью напряжением до 380 В
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      31,9c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      29,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29,5c НДС
    • ООО "123 СОЛЮШНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24,85
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      29,33
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      200000
      Регионы поставки
      Подробнее
      29,33c НДС
    • ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      29
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29c НДС
    • ООО "АРСЕНАЛ-СТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      3*1,5
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Вальта-2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПТП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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