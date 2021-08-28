Спецификация
Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Регионы поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Нижегородская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ярославская область, Белгородская область, Новгородская область, Самарская область, Саратовская область, Красноярский край, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения