Провод силовой монтажный повышенной гибкости медь ПВХ-пластикат ПуГВнг(А)-LS 1х0.75 -50...+65ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3500-022-59680332-2011 1 0.75ММ2 пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, без оболочки, УХЛ2, D24ММ

Провода силовые для электрических установок

от 20,06 ₽