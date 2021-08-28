Цена без НДС, руб.
49412,96
Спецификация
Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Характеристики
Провод ПВС 3х2.5 Ед. изм-я Км.
Регионы поставки
Ульяновская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Томская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Тюменская область, Кировская область, Свердловская область, Оренбургская область, Красноярский край, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан)