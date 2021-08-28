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    Главная / Торговый портал / Провода силовые для электрических установок / Провод силовой гибкий медь ПВХ-пластикат ПВС 3х2.5 3 2.5ММ2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод силовой гибкий медь ПВХ-пластикат ПВС 3х2.5 3 2.5ММ2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой гибкий медь ПВХ-пластикат ПВС 3х2.5 3 2.5ММ2- Провода силовые для электрических установок
    18
    Провод силовой гибкий медь ПВХ-пластикат ПВС 3х2.5 3 2.5ММ2

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    Цена
    от 46396,92
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    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      88279,2c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
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      77000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Минимальная партия
      0
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
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      200
      Регионы поставки
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      67944,4c НДС
    • ООО 'ПромСтройКонсалтинг'
      Все товары
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      49412,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      58307,3
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      Провод ПВС 3х2.5 Ед. изм-я Км.
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      58307,3c НДС
    • ООО "СЭК", ООО "СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭК"
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      Цена без НДС, руб.
      48000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      57600
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      57600c НДС
    • ООО ИЦ "КАБЕЛЬ-АВТОМАТИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      47208,46
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      55705,99
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      Характеристики
      провод установочный
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Томская область
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      55705,99c НДС
    • ООО "СТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42372,88
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      50000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      50000c НДС
    • ООО "Сервис Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39738,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      46891
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
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      0
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      46891c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      39319,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      46396,92
      Спецификация
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      Ед. изм. - км
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      0
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      46396,92c НДС
    • ООО "ЭКО-ТРЕЙД"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Не указана
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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