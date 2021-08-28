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    Главная / Торговый портал / Провода силовые для электрических установок / Провод силовой ПВС 5х1.5 5 1.5ММ2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод силовой ПВС 5х1.5 5 1.5ММ2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой ПВС 5х1.5 5 1.5ММ2- Провода силовые для электрических установок
    2
    Провод силовой ПВС 5х1.5 5 1.5ММ2

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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Спецификация
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      Характеристики
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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