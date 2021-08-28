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    Главная / Торговый портал / Провода силовые для электрических установок / Провод силовой установочный ПВС 3х2.5 белый ООО "Калужский кабельный завод" 3 2.5ММ2 ГОСТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод силовой установочный ПВС 3х2.5 белый ООО "Калужский кабельный завод" 3 2.5ММ2 ГОСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой установочный ПВС 3х2.5 белый ООО "Калужский кабельный завод" 3 2.5ММ2 ГОСТ- Провода силовые для электрических установок
    0
    Провод силовой установочный ПВС 3х2.5 белый ООО "Калужский кабельный завод" 3 2.5ММ2 ГОСТ

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    Цена
    от 90
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    Поставщики
    • ООО "ВЕТЕР-ВОСТОК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      181,7
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      181,7
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      181,7c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      90
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      90c НДС
    • ООО "ПРОМТЭКТРАНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "НДМ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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