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    Главная / Торговый портал / Фильтры жидкостные дисковые / Фильтр жидкостный дисковый (микрофильтр) ФДО-1,2-5 60М3/Ч ООО ГК "УМЗ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр жидкостный дисковый (микрофильтр) ФДО-1,2-5 60М3/Ч ООО ГК "УМЗ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр жидкостный дисковый (микрофильтр) ФДО-1,2-5 60М3/Ч ООО ГК "УМЗ" Россия- Фильтры жидкостные дисковые
    20
    Фильтр жидкостный дисковый (микрофильтр) ФДО-1,2-5 60М3/Ч ООО ГК "УМЗ" Россия

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    Поставщики
    • ООО ГК "УМЗ"
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      Спецификация
      Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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