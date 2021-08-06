Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Габариты (ВхШхГ) (см) 87,5x48x59. Общий объем 122 л (107/15). Класс энергопотребления: B. Количество компрессоров: 1. Цвет: белый
Регионы поставки
Астраханская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Московская область, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Волгоградская область