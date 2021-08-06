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    Главная / Торговый портал / Холодильники бытовые / Холодильник Саратов 452 КШ-122/15 88х48х59СМ 122Л 107Л 15Л однокамерный белый 35КГ с верхней морозильной камерой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Холодильник Саратов 452 КШ-122/15 88х48х59СМ 122Л 107Л 15Л однокамерный белый 35КГ с верхней морозильной камерой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Холодильник Саратов 452 КШ-122/15 88х48х59СМ 122Л 107Л 15Л однокамерный белый 35КГ с верхней морозильной камерой- Холодильники бытовые
    18
    Холодильник Саратов 452 КШ-122/15 88х48х59СМ 122Л 107Л 15Л однокамерный белый 35КГ с верхней морозильной камерой

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    Цена
    от 8890
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24000c НДС
    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18200
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18200c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14593
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17511,6
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      17511,6c НДС
    • ООО "ЛОГИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14583,81
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17500,58
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Саратов
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      17500,58c НДС
    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14131,35
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      16675
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16675c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13440
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15859,2
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      15859,2c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13110,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15470
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      15470c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15000c НДС
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11917,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14062,5
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Саратов 452, 1 кам
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Нижегородская область, Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Татарстан (Татарстан), Саратовская область, Самарская область, Тульская область, Ленинградская область
      Подробнее
      14062,5c НДС
    • ООО "ЮМАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11917,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14062,5
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Саратов 452, 1 кам
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14062,5c НДС
    • ООО "ФСК-ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11917,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14062,5
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Саратов 452, 1 кам
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14062,5c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11455
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13746
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13746c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11455
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13746
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13746c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11455
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13746
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13746c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10929,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12897,21
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Воронежская область
      Подробнее
      12897,21c НДС
    • ООО ТД "ГазСнаб"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10869,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12826
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Саратов 452/1225 КШ-120
      Минимальная партия
      46
      Регионы поставки
      Подробнее
      12826c НДС
    • ООО "Уральская Торгово-Сервисная Компания"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10677,96
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12600
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12600c НДС
    • ООО "Компания Уральские Технологии"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10569,48
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12471,99
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12471,99c НДС
    • БОГАПОВ ИЛЬДАР РЯШИТЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10519
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12412,42
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Саратов 452 9КШ-120),2-х камерный, полезный объем морозильной камеры 15 л, холодильная камера 107 л, Общий объем 122 л, цвет белый, вес 38 кг, Размеры Высота 87,5 см, ширина 48 см, глубина 59 см
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12412,42c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10414,91
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12289,6
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12289,6c НДС
    • ООО "АКИРУ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10169,49
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ЛЮБИЙ ОЛЬГА РЮРИКОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11500
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11500c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9707,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11455
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11455c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9707,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11455
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      11455c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9707,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11455
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11455c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9707,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11455
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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      11455c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9707,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11455
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      11455c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9707,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11455
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11455c НДС
    • ООО "ИНТЕРПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9441,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11330
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11330c НДС
    • ООО СМ "ГЕФЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9600
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11328
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11328c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10990
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10990
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10990c НДС
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10700
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      10700c НДС
    • ООО "Вальта-2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10700
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10700c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8898,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10500
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10500c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8686,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10250
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10250c НДС
    • ООО "ПРОБИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10206
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10206
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10206c НДС
    • ООО "АТЛАНТ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7533,89
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8890
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8890c НДС
    • ООО "ЯРК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Холодильная камера: 107 дм3, Морозильная камера: 15 дм3, Масса: 35 кг, Высота: 87,5 см, Ширина: 48 см, Глубина: 59 см, белый
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОПТТОРГЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Габариты (ВхШхГ) (см) 87,5x48x59. Общий объем 122 л (107/15). Класс энергопотребления: B. Количество компрессоров: 1. Цвет: белый
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Астраханская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Краснодарский край, Московская область, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Волгоградская область
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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