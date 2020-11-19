Электрочайник Ладомир-310 1600ВТ 1.5Л; ДМ³ скрытый нагревательный элемент пластик ТУ 5155-001-07628635-09
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ТУ 5155-001-07628635-09 Напряжение 220 В, мощность 1600 Вт, режим работы кратковременно повторный, Объем 1,5 л, Время закипания 1 л воды не более 4 мин.
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская область, Республика Северная Осетия-Алания, Краснодарский край, Чеченская Республика*, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край