Фотобарабан Ricoh D1203000 блок в сборе

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Ricoh D1203000 блок в сборе- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства