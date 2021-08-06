Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Морозильник бытовой Атлант М 7103 240Л 1500х600х630ММ 56КГ -18°С ГОСТ Р51318.14.2-2006 СТБ 1499-2004- Морозильники бытовые
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ГОСТ Р 51318.14.2-2006 СТБ 1499-2004 1500х600х630мм общий объем 240л температура в морозильной камере -18С хладагент R600a масса 56кг
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская область, Республика Северная Осетия-Алания, Краснодарский край, Чеченская Республика*, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край