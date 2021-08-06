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    Главная / Торговый портал / Морозильники бытовые / Морозильник бытовой Атлант М 7103 240Л 1500х600х630ММ 56КГ -18°С ГОСТ Р51318.14.2-2006 СТБ 1499-2004
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Морозильник бытовой Атлант М 7103 240Л 1500х600х630ММ 56КГ -18°С ГОСТ Р51318.14.2-2006 СТБ 1499-2004

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Морозильник бытовой Атлант М 7103 240Л 1500х600х630ММ 56КГ -18°С ГОСТ Р51318.14.2-2006 СТБ 1499-2004- Морозильники бытовые
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    Морозильник бытовой Атлант М 7103 240Л 1500х600х630ММ 56КГ -18°С ГОСТ Р51318.14.2-2006 СТБ 1499-2004

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 21860
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    Поставщики
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21186,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      25000
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25000c НДС
    • ООО "ПРОФСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21860
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      21860
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      ГОСТ Р 51318.14.2-2006 СТБ 1499-2004 1500х600х630мм общий объем 240л температура в морозильной камере -18С хладагент R600a масса 56кг
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская область, Республика Северная Осетия-Алания, Краснодарский край, Чеченская Республика*, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край
      Подробнее
      21860c НДС
    • ООО "АТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство холодильников и морозильников
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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