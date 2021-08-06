Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
186х60х63см бытовой двухкамерный с морозильной камерой отдельно стоящий с объемом холодильной камеры 230л с объемом морозильной камеры 115л с электромеханическим управлением с автоматической капельной системой размораживания холодильной камеры с ручной системой размораживания морозильной камеры класса энергопотребления A белый
Регионы поставки
Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская область, Республика Северная Осетия-Алания, Краснодарский край, Чеченская Республика*, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край