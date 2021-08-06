Холодильник Бирюса 118 145х48х60.5СМ 180Л 145Л 35Л двухкамерный белый ТУ 5156-016-07550181-2014

Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
ТУ 5156-016-07550181-2014 1450х480х605 мм белый, двухкамерный, расположение морозильной камеры снизу, класс энергопотребления A, тип размораживания холодильной камеры No Frost, общий объем холодильника 180 л, общий объем холодильной камеры 145 л, общий объем морозильной камеры 35 л, количество компрессоров 1 ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса"
Регионы поставки
Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская область, Республика Северная Осетия-Алания, Краснодарский край, Чеченская Республика*, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край