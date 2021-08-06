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    Главная / Торговый портал / Холодильники бытовые / Холодильник Бирюса 118 145х48х60.5СМ 180Л 145Л 35Л двухкамерный белый ТУ 5156-016-07550181-2014
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Холодильник Бирюса 118 145х48х60.5СМ 180Л 145Л 35Л двухкамерный белый ТУ 5156-016-07550181-2014

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Холодильник Бирюса 118 145х48х60.5СМ 180Л 145Л 35Л двухкамерный белый ТУ 5156-016-07550181-2014- Холодильники бытовые
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    Холодильник Бирюса 118 145х48х60.5СМ 180Л 145Л 35Л двухкамерный белый ТУ 5156-016-07550181-2014

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    Цена
    от 13930,02
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    Поставщики
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      20.0
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      23640
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      23640c НДС
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      23640
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      23640c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      23640
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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      23640c НДС
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      23580c НДС
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      21360
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      Характеристики
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      21360c НДС
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      0
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      0
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      19700
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      0.0
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      17770
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      ТУ 5156-016-07550181-2014 1450х480х605 мм белый, двухкамерный, расположение морозильной камеры снизу, класс энергопотребления A, тип размораживания холодильной камеры No Frost, общий объем холодильника 180 л, общий объем холодильной камеры 145 л, общий объем морозильной камеры 35 л, количество компрессоров 1 ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса"
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская область, Республика Северная Осетия-Алания, Краснодарский край, Чеченская Республика*, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край
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      17770c НДС
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      17760c НДС
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      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      13930,02c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      Не указана
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      Цена без НДС, руб.
      0
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Не указана
    • ООО "АТИКА"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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