Комплект одноразового белья операционного Foliodrape Protect для кесарева сечения стерильный с мешком д/сбора жидкости- 1 усиленное покрытие для стола - 140 х 190 см; - 1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) - 80 х 145 см; - 1 покрытие для кесарева сечения с отверстием 19 x 28 см и мешком для сбора жидкости - 250 х 315 см; - 1 покрытие для ребенка - 90 х 100 см; - 1 клеящаяся лента - 10 х 50 см; - 2 целлюлозные салфетки - 33 х 33 см 5ШТ 938720 Хартманн-Рико А.С.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья операционного Foliodrape Protect для кесарева сечения стерильный с мешком д/сбора жидкости- 1 усиленное покрытие для стола - 140 х 190 см; - 1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) - 80 х 145 см; - 1 покрытие для кесарева сечения с отверстием 19 x 28 см и мешком для сбора жидкости - 250 х 315 см; - 1 покрытие для ребенка - 90 х 100 см; - 1 клеящаяся лента - 10 х 50 см; - 2 целлюлозные салфетки - 33 х 33 см 5ШТ 938720 Хартманн-Рико А.С.- Препараты фармацевтические прочие