Комплект одноразового белья КБО-57 для абдомин-пром области 1) Чехол на инструментальный стол - лам спанбонд пл 50 (с укр.впит.зоной)- 140*80 -1шт, 2) Простыня на опер. стол - пл 75 (Спл-Л-С) - 190*150 см - 1 шт, 3) Простыня для опер абд-пром обл (Спл-Л-С) пл.75 - 1600/2700х2800 мм со встроенными бахилами (лапароскоп. Гинекол.), одно отверстие 25*30 см, второе 9*13 см -1 шт, 4) Чехол для шнура и трубок - лам. спанбонд пл 40 - 240*12 см - 1 шт, 5) Держатель для трубок - 50*5 см (липкая лента)- 2 шт, 6) Держатель для трубок - 30х2,5 см (велькро на липкой ленте) - 2 шт, 7) Салфетка - пл 40 спанлейс - 40*20 см - 4 шт, 5ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья КБО-57 для абдомин-пром области 1) Чехол на инструментальный стол - лам спанбонд пл 50 (с укр.впит.зоной)- 140*80 -1шт, 2) Простыня на опер. стол - пл 75 (Спл-Л-С) - 190*150 см - 1 шт, 3) Простыня для опер абд-пром обл (Спл-Л-С) пл.75 - 1600/2700х2800 мм со встроенными бахилами (лапароскоп. Гинекол.), одно отверстие 25*30 см, второе 9*13 см -1 шт, 4) Чехол для шнура и трубок - лам. спанбонд пл 40 - 240*12 см - 1 шт, 5) Держатель для трубок - 50*5 см (липкая лента)- 2 шт, 6) Держатель для трубок - 30х2,5 см (велькро на липкой ленте) - 2 шт, 7) Салфетка - пл 40 спанлейс - 40*20 см - 4 шт, 5ШТ- Препараты фармацевтические прочие