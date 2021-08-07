Комплект одноразового белья для операционных КБО-04 для кардиоваскулярных операций стерильный Простыня 240х140СМ - 2ШТ, Салфетка 40х20СМ - 4ШТ, Держатель для трубок (липкая лента) 50х5СМ - 2ШТ, Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80СМ с укрепленной впитывающей зоной 80х75СМ - 1ШТ, Бахилы низкие для ног 45х30СМ - 1 пара, Простыня для кардио-васкулярных операций с перинеальным покрытием, (с укрепленной впитывающей зоной) 230х180СМ - 1ШТ, Простыня для кардиоваскулярных операций с карманами (торакальная) 330х250/190СМ - 1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразовой одежды стерильный Здравмедтех защитной врача-инфекциониста -халат хирургический; -костюм хирургический (куртка, рубашка, брюки), комбинезон; -маска хирургическая (на завязках, на резинках); -маска с защитным экраном; -шапочка (колпак, берет, шлем); -бахилы хирургические (высокие, низкие); -нарукавники; -фартук; -полотенце; -салфетка хирургическая; -перчатки хирургические;-перчатки смотровые; -сапоги; -респиратор; -очки; -экран защитный; №1 ТУ 9398-006-38957094-2004 ООО "Здравмедтех-Н" Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

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Комплект одноразовой одежды противочумный халат, брюки, куртка, шапочка-шлем, бахилы высокие, нарукавники, фартук, маска, полотенце, очки защитные, перчатки хирургические -2ПАРЫ Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

Комплект одноразового белья послеоперационного стерильный простыня большая операционная; наволочка; пододеяльник; полотенце; наматрацник; трусики 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

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Комплект одноразового белья для операционных КБО-7.3.1 для артроскопии плечевого сустава при положении больного с отведенной под углом верхней конечностью стерильный Простыня 240х140СМ - 1ШТ, Салфетка 40х20СМ - 3ШТ, Держатель для трубок (липкая лента) 50х5СМ - 3ШТ, Салфетка 80х70СМ- 3ШТ, Чехол для шнура и трубок 200х13СМ - 1ШТ, Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80СМ с укрепленной впитывающей зоной 80х75СМ - 1ШТ, Простыня для операций на конечностях (с эластичной манжетой, карманом и отводами) 240х180СМ - 1ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 160х100СМ - 1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия Препараты фармацевтические прочие Не указана В корзину

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