Кабель силовой с алюминиевой жилой ААБл 3х120ММ2 10КВ ООО "Томский кабельный завод"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой ААБл 3х120ММ2 10КВ ООО "Томский кабельный завод"- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ