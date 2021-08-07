Комплект одноразового белья хирургический тип 1 для операций на конечности стерильный чехол для инстр. стола 80х150 см – 1шт., салфетка 33х33см - 4шт., клейкая лента 10х50см - 2шт., чехол на ногу 35х70см - 1 шт., покрытие на конечность 230х315 см с эластичным отверстием 7см - 1шт., простыня на инструментальный стол 150х200см - 1 шт. 5ШТ ООО НПК Мсм Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья хирургический тип 1 для операций на конечности стерильный чехол для инстр. стола 80х150 см – 1шт., салфетка 33х33см - 4шт., клейкая лента 10х50см - 2шт., чехол на ногу 35х70см - 1 шт., покрытие на конечность 230х315 см с эластичным отверстием 7см - 1шт., простыня на инструментальный стол 150х200см - 1 шт. 5ШТ ООО НПК Мсм Россия- Препараты фармацевтические прочие