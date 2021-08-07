Комплект одноразового белья операционного Foliodrape Protect для артроскопии 1х Покрытие для стола, 1х чехол для стола Мэйо, 1х Чулок, 1х Покрытие, 1х Покрытие для артроскопии с мешком для сбора жидкостей, 1х Отводящая трубка, 2х Клеящаяся лента, 4х Целлюлозные салфетки 4ШТ 9387032 Хартманн-Рико А.С.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья операционного Foliodrape Protect для артроскопии 1х Покрытие для стола, 1х чехол для стола Мэйо, 1х Чулок, 1х Покрытие, 1х Покрытие для артроскопии с мешком для сбора жидкостей, 1х Отводящая трубка, 2х Клеящаяся лента, 4х Целлюлозные салфетки 4ШТ 9387032 Хартманн-Рико А.С.- Препараты фармацевтические прочие