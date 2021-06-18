Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
47 Вт, Световой поток светодиодного модуля 6020 Лм, общий световой поток светильника 5010 Лм, марка светодиода NationStar, количество светодиодов 120 шт, КСС косинусная, 5000 К, материал рассеивателя противоударный поликарбонат, материал корпуса анодированный алюминий, IP66, УХЛ1, способ крепления светильника поворотное/подвесное, -45*С до +45*С, гарантия 36 месяцев, 400*110*140 мм, 1,5 кг