Бумага для копировально-множительной техники в рулонах 300ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники в рулонах 300ММ- Бумага для аппаратов и приборов