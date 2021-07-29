Шкаф для документов Эрго 125879 2000х800х450ММ береза ДСП 16ММ ПВХ 0.5ММ комбинированный на опорах, с регулировкой по высоте Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Эрго 125879 2000х800х450ММ береза ДСП 16ММ ПВХ 0.5ММ комбинированный на опорах, с регулировкой по высоте Россия- Шкафы офисные деревянные