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    Главная / Торговый портал / Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки / Верстак с панелями Wuerth сталь, столешница VS200F фанера 40ММ лист стальной 6ММ 2000х700ММ 09987 010 733
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Верстак с панелями Wuerth сталь, столешница VS200F фанера 40ММ лист стальной 6ММ 2000х700ММ 09987 010 733

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Верстак с панелями Wuerth сталь, столешница VS200F фанера 40ММ лист стальной 6ММ 2000х700ММ 09987 010 733- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
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    Верстак с панелями Wuerth сталь, столешница VS200F фанера 40ММ лист стальной 6ММ 2000х700ММ 09987 010 733

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    Поставщики
    • АО "ВЮРТ СЕВЕРО-ЗАПАД"
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      Спецификация
      Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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