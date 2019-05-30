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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями / Ножницы изогнутые Metzger CS-1-8-S
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ножницы изогнутые Metzger CS-1-8-S

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ножницы изогнутые Metzger CS-1-8-S- Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями
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    Ножницы изогнутые Metzger CS-1-8-S

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    Поставщики
    • ООО "СПЕКТР ТКЦ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая галантерейными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
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