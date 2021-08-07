Воротнички для парикмахерских одноразовые на липучке бумажные белые 5х100ШТ 01-331 ООО «Чистовье»

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Воротнички для парикмахерских одноразовые на липучке бумажные белые 5х100ШТ 01-331 ООО «Чистовье»- Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами