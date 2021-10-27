Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Кальций-Ольвекс для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 - 100 МЛ, Реагент 2 - 100 МЛ, Калибратор - 5 МЛ 018.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03027 ТУ 9398-017-44276594-2004 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000288 202590 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген о-крезолфталеин-комплексон
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Кальций-Ольвекс для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 - 100 МЛ, Реагент 2 - 100 МЛ, Калибратор - 5 МЛ 018.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03027 ТУ 9398-017-44276594-2004 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000288 202590 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген о-крезолфталеин-комплексон

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Кальций-Ольвекс для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 - 100 МЛ, Реагент 2 - 100 МЛ, Калибратор - 5 МЛ 018.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03027 ТУ 9398-017-44276594-2004 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000288 202590 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген о-крезолфталеин-комплексон- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    28
    Набор реагентов Кальций-Ольвекс для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 - 100 МЛ, Реагент 2 - 100 МЛ, Калибратор - 5 МЛ 018.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03027 ТУ 9398-017-44276594-2004 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000288 202590 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген о-крезолфталеин-комплексон

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    НАБОР
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор реагентов д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. креатинкиназы 440 опр. 100МЛ XSYS0022 Эрба Лахема с.р.о. Чехия №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. фосфора системный реагент 480 опр. 120МЛ Эрба Лахема с.р.о. Чехия №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. ревматоидного фактора 56МЛ RF3836 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты 400 опр. UA1613 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. билирубина общ. 1 330МЛ XSYS0023 Эрба Лахема с.р.о. Чехия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/гистохим. иссл-ний Формалин 37% 10000МЛ №1 ФКП "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов 612МЛ TR3823 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина 430МЛ CR7948 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы-СК 150 тестов CK7947 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. билирубина прямого 330МЛ XSYS0028 №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПВП 213МЛ CH3811 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark д/опред. антител к CD3 50 опр. 5278422001 Рош Диагностике ГмбХ Германия №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Позвонить