Набор реагентов Кальций-Ольвекс для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 - 100 МЛ, Реагент 2 - 100 МЛ, Калибратор - 5 МЛ 018.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03027 ТУ 9398-017-44276594-2004 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000288 202590 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген о-крезолфталеин-комплексон

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Кальций-Ольвекс для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 - 100 МЛ, Реагент 2 - 100 МЛ, Калибратор - 5 МЛ 018.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03027 ТУ 9398-017-44276594-2004 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000288 202590 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген о-крезолфталеин-комплексон- Реагенты диагностические