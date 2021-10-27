Набор реагентов Гамма-ГТ-1-Ольвекс для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 200 определений Реагент 1 - 80 мл, Реагент 2 - 200 мл, Реагент 3 - 20 мл, Калибратор - 2 мл 007.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07049 ТУ 9398-049-44276594-2009 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000662 117430 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Гамма-ГТ-1-Ольвекс для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 200 определений Реагент 1 - 80 мл, Реагент 2 - 200 мл, Реагент 3 - 20 мл, Калибратор - 2 мл 007.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07049 ТУ 9398-049-44276594-2009 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000662 117430 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке- Реагенты диагностические