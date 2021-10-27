Набор реагентов АСТ-РФ-Ольвекс для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1000 определений Реагент 1 - 250 мл, Реагент 2 - 250 мл, Реагент 3 - 250 мл, Калибратор - 5 мл 002.011 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11683 ТУ 9398-033-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001089 204540 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Райтмана-Френкеля по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АСТ-РФ-Ольвекс для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1000 определений Реагент 1 - 250 мл, Реагент 2 - 250 мл, Реагент 3 - 250 мл, Калибратор - 5 мл 002.011 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11683 ТУ 9398-033-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001089 204540 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Райтмана-Френкеля по конечной точке- Реагенты диагностические