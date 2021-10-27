Набор реагентов Мочевина-1-Ольвекс для определения концентрации мочевины в сыворотке или плазме крови и моче, для применения in vitro 400 опр. Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 250 МЛ, Реагент 3 - 25 МЛ, Реагент 4 - 5 МЛ, Калибратор - 5 МЛ 008.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2016/5126 ТУ 9398-083-44276594-2014 24 месяца 1037800054786 21.20.23.110-00000784 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция с диацетилмонооксимом; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевина-1-Ольвекс для определения концентрации мочевины в сыворотке или плазме крови и моче, для применения in vitro 400 опр. Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 250 МЛ, Реагент 3 - 25 МЛ, Реагент 4 - 5 МЛ, Калибратор - 5 МЛ 008.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2016/5126 ТУ 9398-083-44276594-2014 24 месяца 1037800054786 21.20.23.110-00000784 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: реакция с диацетилмонооксимом; по конечной точке- Реагенты диагностические