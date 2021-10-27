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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Фракция-Ольвекс для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 5 фл. 029.012 ФСР 2010/08687 ТУ 9398-051-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000391 284440 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Фракция-Ольвекс для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 5 фл. 029.012 ФСР 2010/08687 ТУ 9398-051-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000391 284440 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Фракция-Ольвекс для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 5 фл. 029.012 ФСР 2010/08687 ТУ 9398-051-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000391 284440 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    7
    Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Фракция-Ольвекс для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 5 фл. 029.012 ФСР 2010/08687 ТУ 9398-051-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000391 284440 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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