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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Билирубин-3-Ольвекс для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 50+50 определений Реагент 1 - 100 мл, Реагент 2 - 100 мл, Реагент 3 - 10 мл, Реагент 4 - 100 мл, Калибратор - 1 шт. 003.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/12379 ТУ 9398-036-44276594-2011 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000168 204700 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Уолтерса-Джерарда, акселератор ДМСО; по конечной точке
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Билирубин-3-Ольвекс для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 50+50 определений Реагент 1 - 100 мл, Реагент 2 - 100 мл, Реагент 3 - 10 мл, Реагент 4 - 100 мл, Калибратор - 1 шт. 003.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/12379 ТУ 9398-036-44276594-2011 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000168 204700 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Уолтерса-Джерарда, акселератор ДМСО; по конечной точке

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Билирубин-3-Ольвекс для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 50+50 определений Реагент 1 - 100 мл, Реагент 2 - 100 мл, Реагент 3 - 10 мл, Реагент 4 - 100 мл, Калибратор - 1 шт. 003.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/12379 ТУ 9398-036-44276594-2011 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000168 204700 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Уолтерса-Джерарда, акселератор ДМСО; по конечной точке- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
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    Набор реагентов Билирубин-3-Ольвекс для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 50+50 определений Реагент 1 - 100 мл, Реагент 2 - 100 мл, Реагент 3 - 10 мл, Реагент 4 - 100 мл, Калибратор - 1 шт. 003.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/12379 ТУ 9398-036-44276594-2011 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000168 204700 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Уолтерса-Джерарда, акселератор ДМСО; по конечной точке

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      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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