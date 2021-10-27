Набор реагентов АЛТ-РФ-Ольвекс для in vitro диагностики при определении активности АлАТ (аланинаминотрансферазы) 1000 определений Реагент 1 – 250 мл, Реагент 2- 250мл, Реагент 3 - 250 мл, Калибратор - 5 мл 001.011 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11681 от 23.12.2015 ТУ 9398-029-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000958 187420 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АЛТ-РФ-Ольвекс для in vitro диагностики при определении активности АлАТ (аланинаминотрансферазы) 1000 определений Реагент 1 – 250 мл, Реагент 2- 250мл, Реагент 3 - 250 мл, Калибратор - 5 мл 001.011 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11681 от 23.12.2015 ТУ 9398-029-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000958 187420 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические