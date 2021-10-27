Набор реагентов Мочевина-2-Ольвекс для определения содержания мочевины в биологических жидкостях, для применения in vitro 200 определений Реагент 1 - 20 мл, Реагент 2 - 200 мл, Реагент 3 - 200 мл, Калибратор - 4 мл №1 008.012 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07467 ТУ 9398-026-44276594-2005 6 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000789 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: уреазо-фенол-гипохлоритный метод, реакция Бертлота; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевина-2-Ольвекс для определения содержания мочевины в биологических жидкостях, для применения in vitro 200 определений Реагент 1 - 20 мл, Реагент 2 - 200 мл, Реагент 3 - 200 мл, Калибратор - 4 мл №1 008.012 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07467 ТУ 9398-026-44276594-2005 6 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000789 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: уреазо-фенол-гипохлоритный метод, реакция Бертлота; по конечной точке- Реагенты диагностические