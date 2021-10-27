Набор реагентов Билирубин-Ольвекс для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови, для применения in vitro 256+256 определений Реагент 1 - 400 мл, Реагент 2 - 100 мл, Реагент 3 - 4 мл, Реагент 4 - 500 мл, Калибратор - 2 шт. 003.022 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03023 ТУ 9398-016-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000157 204700 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Йендрасика-Грофа по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Билирубин-Ольвекс для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови, для применения in vitro 256+256 определений Реагент 1 - 400 мл, Реагент 2 - 100 мл, Реагент 3 - 4 мл, Реагент 4 - 500 мл, Калибратор - 2 шт. 003.022 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03023 ТУ 9398-016-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000157 204700 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Йендрасика-Грофа по конечной точке- Реагенты диагностические