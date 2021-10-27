Набор реагентов ФН-Ольвекс для анализатора биохимич. для опред. фосфора, для применения in vitro 200 определений Реагент 1 -200 мл, Реагент 2 - 2,5 мл, Калибратор - 2 мл 016.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/06390 ТУ 9398-022-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 169420 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-метод по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ФН-Ольвекс для анализатора биохимич. для опред. фосфора, для применения in vitro 200 определений Реагент 1 -200 мл, Реагент 2 - 2,5 мл, Калибратор - 2 мл 016.001 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/06390 ТУ 9398-022-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 169420 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-метод по конечной точке- Реагенты диагностические